В Україні арештували торгові марки HBO: це пов'язано з відомим серіалом

В Україні вирує скандал щодо компанії "HBO". Річ у тім, що торгову марку заарештували через несплату компенсації за серіал "Чорнобиль".

Що відомо про скандал щодо великої та популярної компанії?

Детально про події розповіли у юридичній фірми Mamunya IP.

Допис заявився на сторінці Facebook у понеділок, ввечері 27 квітня. Українцям нагадали, що у неділю, 26 квітня, були роковини аварії на Чорнобильській АЕС – 40 років.

А ще у 2019 році вийшов мінісеріал "Чорнобиль" виробництва компанії HBO. У ньому зобразили події, які пов’язані з Чорнобильською трагедією. Зокрема показали й особисту історію Людмили Ігнатенко та її чоловіка – пожежника Василя Ігнатенка. Це просто герої кінострічки, а ще й реальні люди.

У чому ж полягає проблема? У 2020 році до адвокатів фірми звернулася Mamunya IP та сама Людмила Ігнатенко. Вона розповіла, що не надавала дозволу на використання її імені та імені її покійного чоловіка у фільмі.

Ба більше, компанія показала сцени за участю персонажки з її ім’ям, які не відповідають дійсності та цінностям Людмили.

Зверніть увагу! Відповідно до Цивільного кодексу України, використання імен реальних осіб у творах недокументального характеру без їхньої згоди заборонено.

Згідно з інформацією, компанія погодилась представляти інтереси Людмили Ігнатенко в українських судах. Таким чином, ще у 2020 році подали позов, зокрема, проти компанії HBO.

Судовий розгляд тривав понад 5 років. Він завершився у листопаді 2025 року постановою Верховного Суду. Він підтвердив порушення права Людмили Ігнатенко на використання її імені та присудив на її користь 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Але компанія HBO не виконала рішення суду та не сплатила компенсацію.

Річ у тім, що цього місяця в рамках виконавчого провадження у цій справі приватний виконавець Андрій Авторгов наклав арешт на зареєстровані в Україні торговельні марки HBO,

– повідомили у компанії.

Важливо! Наступний крок – це виставлення на продаж торгівельних марок.

Медіа "Суспільне Культура" поспілкувалося з адвокатом Людмили Ігнатенко Олександром Мамунею. Він розказав, що творці серіалу заперечували порушення.

Ба більше, вони запевняли, що проєкт має документальний характер. Однак жодних доказів цього не надали.

Касаційний суд зокрема підтвердив те, що творці "Чорнобиля" порушили право Людмили Ігнатенко. Але є важливий нюанс: суд вважає видалення сцен серіалу "не об'єктивно виправданим і пропорційним".

Олександр Мамуня – представник Людмили Ігнатенко – зазначив, що після рішення Верхового Суду минуло вже п'ять місяців. Після публікації постанови суду представники HBO зв'язалися з Мамунею та заявили, що бажають виконати його у добровільному порядку. Але компенсація коштів так і не надійшла.

Адвокат розказав, що спочатку в HBO заявили, що реквізити, надані Ігнатенко, сумнівні. Компанія попросила відкрити новий рахунок.

Представники HBO повідомили, що платіж може зайняти до 30 днів. Але навіть після цього терміну гроші не надійшли. І навіть за оновленими реквізитами.

У квітні Мамуня нагадав адвокатам HBO про компенсацію, на що знову отримав відповідь про те, що надані ним реквізити підозрілі,

– пише видання.

На думку адвоката, HBO дотримується такої позиції через те, що вони не мають активів в Україні. Ще ожин важливий фактор – чим довше відкладається рішення, тим більше девальвує гривня. Тобто зменшується сума компенсації.

Наразі Олександр Мамуні впевнений, що арешт активів підштовхне компанія до дій.

Акціонери компанії Warner Bros. схвалили угоду про об'єднання з компанією Paramount. Остаточне завершення угоди варто очікувати у 3 квартал 2026 року (тобто з липня по вересень). Загальна сума придбання (разом із боргами) становить понад 111 мільярдів доларів. Вартість акцій становила 31 долар за одну штуку.

Водночас компанія Netflix підвищила тарифи. Вони зросли на всі види підписок. Нові ціни актуальні вже з 26 березня, але для нових користувачів. Згідно з інформацією, чинні підписники побачать нові тарифи дещо пізніше – їх повідомлятимуть за місяць до застосування нових тарифів. Однак жодних змін у підписках, крім вартості, немає.