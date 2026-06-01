Вперше за 20 років: техногігант "посунув" Toyota з місця найдорожчої компанії Японії

У Японії змінився багаторічний лідер за ринковою капіталізацією. Вперше за понад два десятиліття автомобільний концерн Toyota втратив статус найдорожчої компанії країни.

Хто зайняв місце Toyota в рейтингу найбільших компаній Японії?

Новим лідером став технологічний холдинг SoftBank, який продовжує стрімко дорожчати на тлі глобального буму навколо штучного інтелекту, пише FT.

Інвестори дедалі активніше вкладають кошти в компанії, пов’язані з розвитком ШІ та напівпровідникової галузі. Саме ця тенденція стала головним драйвером зростання SoftBank і всього японського фондового ринку.

Японська компанія не може уникнути сучасного "духу часу" – харизматичне лідерство та смілива готовність до ризику перемагають вперту зосередженість на поступовому вдосконаленні та зміцненні балансів,

– сказав Єспер Колл, директор брокерської компанії Monex Group.

Відомо, що від початку 2026 року акції SoftBank подорожчали майже на 73% та досягли чергового історичного максимуму 1 червня. Черговий поштовх для зростання компанія отримала після оголошення про намір інвестувати до 75 мільярдів євро у масштабну мережу кластерів штучного інтелекту у Франції. До слова, ринкова капіталізація гіганта зараз перевищує 46 трильйонів єн (288 мільярдів доларів).

Що відбувається з акціями Toyota?

Акції Toyota, ринкова капіталізація якої становила трохи більше 48 трильйонів єн, 1 червня впали майже на 4,5%. У 2003 році автовиробник обігнав телекомунікаційну групу NTT Docomo як найбільшу компанію Японії за цим показником.

Таким чином SoftBank офіційно став найбільшою компанією Японії за ринковою капіталізацією.

