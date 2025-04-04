Трамп натякнув на завершення угоди щодо TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна близька до представлення плану, який дозволить уникнути блокування китайської соцмережі TikTok на території США.

Угода щодо TikTok

Він також зазначив, що готовий розглянути питання про зниження тарифів в обмін на співпрацю Китаю щодо погодження угоди з продажу TikTok нинішнім власником платформи – компанією ByteDance. Про це повідомляє 24 Канал з почиланням на Bloomberg.

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"Ми дуже близькі до угоди з групою інвесторів", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Водночас він підкреслив, що поки не має чіткої відповіді від китайської влади.

Хто може стати новим власником TikTok у США

За даними джерел, Трамп зробив цю заяву після ознайомлення з пропозицією консорціуму американських інвесторів, до якого входять Oracle Corp, Blackstone Inc та венчурний фонд Andreessen Horowitz. Саме ця група вважається головним претендентом на купівлю активів TikTok у США.

Умови потенційної угоди

Американські інвестори отримають 50% TikTok у США, ще 30% залишиться за чинними інвесторами.

Частка ByteDance скоротиться до менш ніж 20%, що відповідатиме американському законодавству, ухваленому у 2024 році. ByteDance збереже контроль над алгоритмом TikTok, проте надасть ліцензію на його використання американській компанії.

Oracle отримає невелику частку TikTok і відповідатиме за питання кібербезпеки.