Трамп хоче приватизації Поштової служби США: що його до цього підштовхує

Дональд Трамп ще не увійшов до Овального кабінету, а вже розмірковує про велику кількість стратегічних рішень. Однак з них – приватизація Поштової служби США.

Нові плани Трампа

Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість приватизації Поштової служби США. Відповідна дискусія в нього була в Мар-а-Лаго з Говардом Лутніком, кандидатом на посаду міністра торгівлі та співголовою його президентської перехідної кампанії, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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На думку Трампа, уряд США повинен припинити виділення субсидій на цю організацію. За час попередньої каденції він мав складні стосунки з національним поштовим оператором. Зокрема, він вимагав передачі ключових функцій, як-от встановлення тарифів, кадрові рішення, трудові відносини і управління відносинами з найбільшими клієнтами для Міністерства фінансів. Тепер він під приводом збитковості хоче взагалі передати оператора у приватні руки.

Як у Поштової служби США з фінансами

За підсумками фінансового року збитки Поштової служби США склали 9,5 мільярдів доларів. Причина – зменшення обсягів пошти та повільний розвиток бізнесу. У фінансовому звіті також вказано, що агенство також має зобов'язання, загальна сума яких становить 80 мільярдів доларів.

Якщо Трампу вдасться домогтися приватизації Поштової служби США, це може підірвати індустрію електронної комерції, найбільше постраждає малий бізнес та сільські споживачі.