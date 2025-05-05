TikTok поки лишається: Трамп знову відкладає заборону

Президент Дональд Трамп заявив, що готовий ще раз перенести термін заборони TikTok у США, якщо угода про продаж додатку американським власникам не буде завершена до 19 червня.

TikTok під забороною

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє Axios, передає 24 Канал.

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TikTok опинивсяпід загрозою блокування через законодавчий тиск.

Довідково. Конгрес ухвалив закон, що зобов'язує китайську компанію ByteDance продати американську частину TikTok. Інакше – додаток буде офіційно заборонений.

Відтермінування продажу TikTok

У січні TikTok тимчасово зник з американських маркетплейсів, коли обмеження набрали чинності. Після цього Трамп, уже на посаді президента, відтермінував заборону на 90 днів, а у квітні – ще на 75. Причиною він назвав "торгові суперечки з Китаєм".

"У мене тепле місце в серці для TikTok", – зазначив Трамп, і цю фразу вже встигли розцінити як спробу привабити молодих виборців, які масово виступили проти заборони соцмережі.

Імовірно, Трамп пов'язує своє зростання популярності серед молодих виборців у кампанії 2024 року з впливом соціальної мережі, а тому проявляє таким чином "вдячність".