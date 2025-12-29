Ціни злетіли удвічі: де в Україні найдорожче і найдешевше випити кави

Чашка еспресо в Україні зросла у ціні на 17% за рік. Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної, а найдорожчі напої подають у так званій "кавовій столиці України".

Які ціни на каву в різних областях?

41 гривні сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 гривень.

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 гривень за еспресо.

Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

Найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Середня ціна еспресо в Україні / інфографіка Опендатабот

Що відбувається з цінами на каву та какао у світі?