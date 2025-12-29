Ціни злетіли удвічі: де в Україні найдорожче і найдешевше випити кави
- Середня ціна чашки еспресо в Україні в грудні 2025 року склала 41 гривню, що на 17% більше, ніж у грудні минулого року.
- Найдорожче еспресо в одній з областей коштує 47 гривень.
Чашка еспресо в Україні зросла у ціні на 17% за рік. Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної, а найдорожчі напої подають у так званій "кавовій столиці України".
Які ціни на каву в різних областях?
41 гривні сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 гривень.
Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині – в середньому 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив "кавовий рейтинг", витіснивши багаторічного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці – 45 гривень за еспресо.
Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині – 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.
Найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську – 36 гривень. Зазначимо, що ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.
Що відбувається з цінами на каву та какао у світі?
Illycaffe SpA планує підвищити ціни на каву в січні, оскільки вартість кавових зерен арабіки досягла рекордного рівня. Ціни на необсмажені зерна можуть стабілізуватися до 2026 року, але залишаться вищими за середні показники за останні п'ять років. Кроки Illycaffe, ймовірно, повторять інші обсмажувачі.
Загалом ціни на каву на світових біржах впали після скасування Трампом 40% мит на імпорт сільськогосподарської продукції з Бразилії. Ф'ючерси на каву арабіка знизилися на 4,4%, а на каву робуста – на 4,2%, на тлі не тільки скасування мит, але й повеней у В'єтнамі.
Ціни на какао також різко впали, але вартість шоколаду залишається високою, оскільки виробники ще використовують запаси куплених за високими цінами бобів. Вони очікують, що дешевше какао почне надходити на полиці супермаркетів лише у другій половині наступного року.
Разом з цим зараз світова кондитерська галузь переходить на замінники какао через дефіцит сировини і високі ціни на шоколад. Шоколад починають виготовляти з нуту, гарбузового насіння та керобу, а справжні плитки какао стають предметом розкоші.