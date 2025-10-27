Продажі павербанків в Україні зросли на 150% у жовтні, а попит на зарядні станції – на 400%.
Українці скуповують зарядні станції – ціни зросли до 60%: на які моделі найвища націнка
- Ціни на зарядні станції в Україні зросли в середньому на 28%, зокрема моделі Bluetti подорожчали на 53-61%.
- Після обстрілів енергетичної інфраструктури підвищився попит на енергопристрої, що спричинило зростання цін до рівня закупівельної вартості.
Упродовж 2025 року середня вартість найпопулярніших зарядних станцій в Україні знизилася на 14%. Однак у жовтні відбулося різке зростання цін.
Наскільки зросли ціни?
У середньому ціни на зарядні станції зросли у середньому на 28%, повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на дані аналітичного відділу, передає 24 Канал.
Найбільше подорожчали станції бренду Bluetti. Наприклад, модель AC180P зросла в ціні на 61%, до 964 долари, а AC70P – на 53%, до 652 долари. Станція EcoFlow River 2 Mx подорожчала на 26%, до 554 долари.
Схожа тенденція спостерігається й серед генераторів. Зокрема, модель Champion CPG4000DHY-DF-EU зросла у вартості майже вдвічі – на 99%, до 994 долари.
Ціни на електростанції значно зросли у ціні / Інфографіка Forbes
Тенденції на ринку
За даними видання, після останніх обстрілів енергетичної інфраструктури попит на енергопристрої різко зріс, і ціни повернулися до рівня закупівельної вартості та мінімальної маржі.
Експерти також вважають, що вересневі ціни були штучно заниженими і не відображали реальної собівартості. Водночас прогнозують, що через сезонність, можливі атаки на енергосистему та збільшення попиту взимку ціни можуть знову зрости.
Що цьому передувало?
Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла в Україні зріс попит на засоби автономного енергозабезпечення – генератори, паверстанції та сонячні панелі.
Так, продажі генераторів у Епіцентрі збільшилися майже втричі, й аналітики прогнозують подальше зростання цін через сезонність та атаки на інфраструктуру.
До слова, у компанії "Фокстрот" 24 Каналу розповіли, що найвигідніше придбати техніку на випадок блекауту можна було до серпня 2025 року.