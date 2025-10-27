Українці скуповують зарядні станції – ціни зросли до 60%: на які моделі найвища націнка

Наскільки зросли ціни?

У середньому ціни на зарядні станції зросли у середньому на 28%, повідомляє Forbes Ukraine із посиланням на дані аналітичного відділу, передає 24 Канал.

Найбільше подорожчали станції бренду Bluetti. Наприклад, модель AC180P зросла в ціні на 61%, до 964 долари, а AC70P – на 53%, до 652 долари. Станція EcoFlow River 2 Mx подорожчала на 26%, до 554 долари.

Схожа тенденція спостерігається й серед генераторів. Зокрема, модель Champion CPG4000DHY-DF-EU зросла у вартості майже вдвічі – на 99%, до 994 долари.

Ціни на електростанції значно зросли у ціні / Інфографіка Forbes

Тенденції на ринку

За даними видання, після останніх обстрілів енергетичної інфраструктури попит на енергопристрої різко зріс, і ціни повернулися до рівня закупівельної вартості та мінімальної маржі.

Експерти також вважають, що вересневі ціни були штучно заниженими і не відображали реальної собівартості. Водночас прогнозують, що через сезонність, можливі атаки на енергосистему та збільшення попиту взимку ціни можуть знову зрости.

Що цьому передувало?