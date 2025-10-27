В течение 2025 года средняя стоимость самых популярных зарядных станций в Украине снизилась на 14%. Однако в октябре произошел резкий рост цен.

Насколько выросли цены?

В среднем цены на зарядные станции выросли в среднем на 28%, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на данные аналитического отдела, передает 24 Канал.

Больше всего подорожали станции бренда Bluetti. Например, модель AC180P выросла в цене на 61%, до 964 доллара, а AC70P – на 53%, до 652 доллара. Станция EcoFlow River 2 Mx подорожала на 26%, до 554 доллара.

Похожая тенденция наблюдается и среди генераторов. В частности, модель Champion CPG4000DHY-DF-EU выросла в стоимости почти вдвое – на 99%, до 994 доллара.

Цены на электростанции значительно выросли в цене / Инфографика Forbes

Тенденции на рынке

По данным издания, после последних обстрелов энергетической инфраструктуры спрос на энергоустройства резко вырос, и цены вернулись к уровню закупочной стоимости и минимальной маржи.

Эксперты также считают, что сентябрьские цены были искусственно заниженными и не отражали реальной себестоимости. В то же время прогнозируют, что из-за сезонности, возможные атаки на энергосистему и увеличение спроса зимой цены могут снова вырасти.

