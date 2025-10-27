Продажи павербанков в Украине выросли на 150% в октябре, а спрос на зарядные станции – на 400%.
Украинцы скупают зарядные станции – цены выросли до 60%: на какие модели самая высокая наценка
- Цены на зарядные станции в Украине выросли в среднем на 28%, в частности модели Bluetti подорожали на 53-61%.
- После обстрелов энергетической инфраструктуры повысился спрос на энергоустройства, что повлекло рост цен до уровня закупочной стоимости.
В течение 2025 года средняя стоимость самых популярных зарядных станций в Украине снизилась на 14%. Однако в октябре произошел резкий рост цен.
Насколько выросли цены?
В среднем цены на зарядные станции выросли в среднем на 28%, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на данные аналитического отдела, передает 24 Канал.
Больше всего подорожали станции бренда Bluetti. Например, модель AC180P выросла в цене на 61%, до 964 доллара, а AC70P – на 53%, до 652 доллара. Станция EcoFlow River 2 Mx подорожала на 26%, до 554 доллара.
Похожая тенденция наблюдается и среди генераторов. В частности, модель Champion CPG4000DHY-DF-EU выросла в стоимости почти вдвое – на 99%, до 994 доллара.
Цены на электростанции значительно выросли в цене / Инфографика Forbes
Тенденции на рынке
По данным издания, после последних обстрелов энергетической инфраструктуры спрос на энергоустройства резко вырос, и цены вернулись к уровню закупочной стоимости и минимальной маржи.
Эксперты также считают, что сентябрьские цены были искусственно заниженными и не отражали реальной себестоимости. В то же время прогнозируют, что из-за сезонности, возможные атаки на энергосистему и увеличение спроса зимой цены могут снова вырасти.
Что этому предшествовало?
После массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и веерных отключений света в Украине вырос спрос на средства автономного энергообеспечения – генераторы, паверстанции и солнечные панели.
Так, продажи генераторов в Эпицентре увеличились почти втрое, и аналитики прогнозируют дальнейший рост цен из-за сезонности и атаки на инфраструктуру.
К слову, в компании "Фокстрот" 24 Каналу рассказали, что выгоднее всего приобрести технику на случай блэкаута можно было до августа 2025 года.