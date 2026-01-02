ФОПів в Україні стає все більше через схеми ухилення від податків, – Гетманцев

Наприкінці 2025 року в Україні рекордно побільшало ФОПів, проте це не свідчить про покращення економіки. Данило Гетманцев вважає, що це відбувається через використання великим бізнесом схем ухилення від податків.

Як зросла кількість ФОПів в Україні?

У жовтні-грудні 2025 року українці зареєстрували приблизно 58,2 тисяч ФОП, пише 24 Канал з посиланням на YouControl.

Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року було зареєстровано лише близько 41,6 тисячі нових ФОП – тобто нинішній показник на 40% вищий рік до року.

У секторальному розрізі нових реєстрацій продовжує лідирувати роздрібна торгівля. У цьому секторі зареєстровано близько 16,5 тисячі ФОП, що становить майже 28% від усіх нових підприємців кварталу – це на 42% більше, ніж у 4 кварталі 2024 року.

Другу позицію за обсягом поповнення підприємців посів сектор ІТ (інформаційні технології) – у жовтні-грудні зареєструвалися приблизно 7,7 тисяч ФОП у цій сфері. Третю сходинку утримують інші послуги – близько 6,9 тисячі нових реєстрацій ФОП за квартал (+38% до минулого року).

В абсолютних значеннях транспортний бізнес та гуртова торгівля поки поступаються лідерам, проте саме в цих сферах спостерігається помітний приток нових реєстрацій,

– пишуть у дослідження.

Чому це пов’язано з "дробленням бізнесу"?

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев вважає, що така тенденція свідчить про масштабне ухилення від податків, пише 24 Канал.

Кількість ФОП в країні зростає рік до року, навіть у війну. Водночас, звісно, не у звʼязку зі зростанням економіки. А виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок,

– каже Гетманцев.

Зокрема, компанії усе частіше використовують схему дроблення бізнесу. Вона дозволяє підприємцям не показувати весь оборот та уникати відповідальності.

Схему дроблення бізнеси використовують, аби через розподіл діяльності на юридичні особи чи ФОПи на спрощеній системі уникати повної сплати податків.

Вони особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?