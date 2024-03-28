Більше зброї для України: Шмигаль анонсував проєкти з Польщею над оборонними заводами

Під час зустрічі у Варшаві прем'єр-міністрів Польщі та України стало відомо, що обидві країни розпочнуть спільні проєкти у секторі оборонного підприємництва. Такі дії країн насамперед спрямовані заради спільної мети – мирна Європа.

Україна починає співпрацю з Польщею щодо зброї

Під час брифінгу у Варшаві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок співпраці з Польщею щодо виробництва зброї. Втім деталей стосовно спільних проєктів поки немає.

Читайте також "Наше зерно Європі не потрібне": що вигадали у ЄС в питанні експорту української агропродукції

За словами Шмигаля, Україна працює над створенням більшої кількості зброї, і це передбачає створення спільних оборонних підприємств на території обох країн.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це передбачає створення коаліцій, і ми вдячні Польщі за створення танкової й бронетехнічної коаліції, цінуємо приєднання до артилерійської коаліції.

Прем'єр додав під час зустрічі з головою уряду Польщі Дональдом Туском, що Україна та Польща – це стратегічні союзники. В обох країн є спільні цінності та спільна мета, а саме "безпечна, квітуча та мирна Європа, де раз і назавжди покладено край російському імперіалізму".

Про що говорили глави урядів