Більше зброї для України: Шмигаль анонсував проєкти з Польщею над оборонними заводами
Під час зустрічі у Варшаві прем'єр-міністрів Польщі та України стало відомо, що обидві країни розпочнуть спільні проєкти у секторі оборонного підприємництва. Такі дії країн насамперед спрямовані заради спільної мети – мирна Європа.
Україна починає співпрацю з Польщею щодо зброї
Під час брифінгу у Варшаві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок співпраці з Польщею щодо виробництва зброї. Втім деталей стосовно спільних проєктів поки немає.
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За словами Шмигаля, Україна працює над створенням більшої кількості зброї, і це передбачає створення спільних оборонних підприємств на території обох країн.
Це передбачає створення коаліцій, і ми вдячні Польщі за створення танкової й бронетехнічної коаліції, цінуємо приєднання до артилерійської коаліції.
Прем'єр додав під час зустрічі з головою уряду Польщі Дональдом Туском, що Україна та Польща – це стратегічні союзники. В обох країн є спільні цінності та спільна мета, а саме "безпечна, квітуча та мирна Європа, де раз і назавжди покладено край російському імперіалізму".
Про що говорили глави урядів
- З польських ЗМІ стало відомо, що зустріч прем'єр-міністрів України та Польщі була присвячена різним темам, зокрема, сільського господарства, польсько-українського кордону, спільного виробництва боєприпасів, енергетики та культури.
- Водночас одна із головних тем, яку сьогодні, 28 березня, обговорювали – ситуація на українсько-польському кордоні.
- Зауважмо, що за словами голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Яна Грабец, переговори й зустрічі між польськими та українськими міністрами тривають з середи, 27 березня. Вони зосереджені на "найбільш проблемних сферах".