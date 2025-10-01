Україна вивела з ладу 30% нафтогазової переробки Росії, – Веніславський
- Україна знищила понад 30% нафтогазової інфраструктури Росії, що серйозно вплинуло на російську економіку та військову спроможність.
- У вересні 2025 року зупинено або пошкоджено кілька великих НПЗ Росії, що спричинило зниження виробництва бензину на 1 мільйон тонн і дефіцит на внутрішньому ринку на 20%.
Українські військові продовжують систематично знищувати об'єкти критичної інфраструктури противника, що завдає серйозних втрат російському військово-промисловому комплексу.
Третину нафтогазової інфраструктури знищено?
Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський у Медіацентрі, передає 24 Канал.
Дивіться також Такого ще не було: українські дрони зупинили рекордну частину нафтопереробки Росії
За словами члена комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони, Україна успішно застосовує власні далекобійні ракетні системи, які завдають вагомих ударів по ворожих об'єктах.
За останніми даними, більш ніж 30% потужностей нафтогазової переробки Росії було виведено з ладу,
— зазначив Веніславський.
Важливий удар по економіці Росії?
Нардеп наголосив, що така тактика, спрямована на зниження ресурсної бази агресора, може значно послабити його здатність продовжувати війну та прискорити припинення бойових дій.
Це свідчить про ефективність зусиль Збройних Сил у нанесенні стратегічних ударів по важливих економічних об'єктах противника, що безпосередньо впливає на військову спроможність Росії.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
Станом на вересень 2025 року, за даними ISW і The Kyiv Independent, втрачено або тимчасово виведено з ладу понад 30 % потужностей нафтопереробки Росії. Зокрема:
- Кірішський НПЗ (один із найбільших у Росії) було зупинено на тиждень у вересні 2025 року після удару дронів;
- Рязанський, Саратовський і Волгоградський НПЗ зазнали серйозних пошкоджень, подекуди – із повним припиненням роботи;
- Окремі вузлові об'єкти "Транснєфті" – включно з насосними станціями на магістральному нафтопроводі "Дружба" – також стали мішенню для українських безпілотників.
- Відтак, у вересні виробництво бензину в Росії зменшилося на 1 мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку сягнув 20% від споживання.
- Загальні потужності, які можуть використовуватися для виробництва бензину та дизелю, у вересні впали на 18%, а простої у роботі російських НПЗ стали безпрецедентними.