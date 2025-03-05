Найбільшого виробника алкоголю в Україні позбавили ліцензії на торгівлю

Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем компанії ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія", заснованої "Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД".

Сума збитків

Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко, інформує 24 Канал. За його словами, виявлено факти, які свідчать про ухилення від сплати податків на суму понад 700 мільйонів гривень і продаж алкоголю без належних ліцензій. При цьому остаточну суму збитків буде встановлено після проведення додаткових перевірок.

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Зауважте. Одним із порушень стало постачання алкоголю на суму 48 мільйонів гривень у січні 2025 року підприємцю в Житомирі, який вже був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю.

Компанію оштрафували

За адресою, куди фактично відвантажувались до 2 – 3 фур алкоголю на день, знаходився молитовний дім. За ці порушення компанія отримала штраф на суму 97 мільйонів гривень за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Загалом, за схожою схемою було продано понад 37 мільйонів пляшок алкоголю без належного обліку та сплати податків,

– зазначив Кравченко.

Крім цього, компанія втратила ліцензію на гуртову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, що було зазначено в Єдиному державному реєстрі.

Що цьому передувало

Як повідомлялося раніше, у лютому 2024 року російські слідчі оголосили українського бізнесмена Євгена Черняка, власника алкогольного холдингу Global Spirits, в міжнародний розшук. Його звинувачують у фінансуванні Збройних сил України на суму понад 1,3 мільярда рублів.

Обвинувачення висунуто Черняку заочно. Також повідомляється, що на його активи накладено арешт, хоча сам бізнесмен заперечує наявність таких активів на території Росії. У Росії компанії Global Spirits належали підприємства, які виробляли алкогольні напої під відомими брендами "Хортиця", "Мороша" та "Первак".

Довідково. В Україні холдинг Global Spirits володіє лікеро-горілчаним заводом "Хортиця" в Запоріжжі та Одеським коньячним заводом, а також дистриб'юторською компанією "Українська торгова дистрибуційна компанія".

У грудні 2023 року СБУ оголосила Черняку підозру у фінансуванні збройної агресії Росії. СБУ стверджує, що бізнесмен продовжував вести бізнес із Росією та здійснював фінансові транзакції на користь російського бюджету.

Сам Черняк спростував ці звинувачення, зазначивши, що з 2014 року проти компанії Global Spirits застосовані санкції, тому вона не могла мати активів у країні-агресорці. Окрім того, ліцензія на ведення бізнесу в Росії була відкликана ще 24 лютого 2022 року.