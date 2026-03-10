В Україні готують масштабну реформу таксі – що зміниться для водіїв і пасажирів

Наразі в Україні готують реформу ринку таксі, аби вивести його з тіні, зробити роботу водіїв легальною, а поїздки для пасажирів – безпечними. Тож незабаром перевізникам запропонують заміну звичних ліцензій.

Що змінять для таксистів в Україні?

Відповідний законопроєкт уже розробили. Деталі розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у вівторок, 10 березня.

Посадовець озвучив невтішну статистику: офіційно в Україні лише близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 тисяч водіїв.

Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів,

– наголосив міністр.

Тож пропонується змінити саму модель доступу до ринку. Концепція передбачає новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Це дозволить водіям легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії.

Вхід на ринок буде максимально простим – один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 гривень), що становить приблизно 130 гривень на місяць.

Замість ліцензії запровадять персональний електронний сертифікат на автомобіль

, оформлений через Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.



Що відомо про реформу таксі в Україні / Мінрозвитку

Натомість цифрові платформи виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

Кулеба наголосив, що про підвищення податків чи додатковий тиск на бізнес не йдеться. Мета – створити просту, цифрову й економічно вигідну модель, у якій працювати легально буде дешевше та простіше, аніж залишатися в тіні.

Важливо! Наразі законопроєкт лише проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок – розгляд Кабміном і подання до Верховної Ради народним депутатам.

Чи зростуть ціни на таксі через бензин?