Не єдиними Ахметовим та Пінчуком: у яких іноземних мільярдерів українське коріння
21 червня 2024, 16:02Читать новость на русском
Найбагатшими у світі українцями не варто вважати лише Ріната Ахметова та Віктора Пінчука. Є чимало осіб у рейтингу найбагатших від Forbes, які народилися та жили в Україні. Наприклад, власник OnlyFans.
Іноземні мільярдери, але з українським корінням
У світовому рейтингу найбагатших від Forbes крім громадян України є ще іноземні мільярдери, які мають українське коріння.
До теми Мільярдери у рейтингу Forbes: які місця займають Ахметов, Пінчук та Жеваго
- Серед таких є власник порносайту MyFreeCams та основний власник сервісу підписки на контент OnlyFans – Леонід Радвінський, який у малому віці разом із батьками емігрував до США. Статки підприємця становлять 3 мільярди доларів – це 1 104 місце у рейтингу.
- Крім того, співзасновники стартапу Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, які у рейтингу вказані як громадяни Канади, також мають українське походження. Місце яке посідають мільярдери – 1 694, а капітал в кожного – по 1,9 мільярда доларів.
Список найбагатших українців 2024
- Право носити статус найбагатшого в Україні належить саме донецькому бізнесмену Рінату Ахметову. Його статки за новим рейтингом становлять 4 мільярди доларів, а місце у світовому рейтингу Forbes – 785.
- Друге місце належить мільярдеру Віктору Пінчуку. Він посідає 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів.
- А трійку закриває Вадим Новинський, який з усіх українських багатіїв був чи не найбільш дружнім до Путіна. Він займає 2 410 місце зі статками в 1,2 мільярда доларів.