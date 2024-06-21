Иностранные миллиардеры, но с украинскими корнями
В мировом рейтинге самых богатых от Forbes кроме граждан Украины есть еще иностранные миллиардеры, которые имеют украинские корни.
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- Среди таких есть владелец порносайта MyFreeCams и основной владелец сервиса подписки на контент OnlyFans – Леонид Радвинский, который в малом возрасте вместе с родителями эмигрировал в США. Состояние предпринимателя составляет 3 миллиарда долларов – это 1 104 место в рейтинге.
- Кроме того, соучредители стартапа Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин, которые в рейтинге указаны как граждане Канады, также имеют украинское происхождение. Место, которое занимают миллиардеры – 1 694, а капитал у каждого – по 1,9 миллиарда долларов.
Список самых богатых украинцев 2024
- Право носить статус самого богатого в Украине принадлежит именно донецкому бизнесмену Ринату Ахметову. Его состояние по новому рейтингу составляет 4 миллиарда долларов, а место в мировом рейтинге Forbes – 785.
- Второе место принадлежит миллиардеру Виктору Пинчуку. Он занимает 1 623 место с состоянием в 2 миллиарда долларов.
- А тройку закрывает Вадим Новинский, который из всех украинских богачей был едва ли не самым дружественным к Путину. Он занимает 2 410 место с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.