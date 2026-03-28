Якщо продаєте через OLX: коли закон вимагатиме видати чеки покупцям

Багато українців активно користуються платформою OLX, зокрема для надавання власних послуг або продажу речей та товарів. Іноді закон може вимагати від людей встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО) для видачі чеків.

Коли продавцям на OLX потрібні чеки?

Зокрема законодавство надає змогу не застосовувати касові апарати при здійсненні банківських операцій, про що йдеться у пункті 2 статті 9 Закону № 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Читайте також Скільки коштує "забути" посилку: тарифи платного зберігання на "Новій пошті"

До них відносяться такі ситуації:

покупець переказує кошти з власного банківського рахунку на поточний рахунок продавця у форматі IBAN; людина вносить готівку через касу банку для подальшого зарахування на рахунок; якщо клієнт на OLX побачив ваші реквізити, відкрив мобільний банк і зробив переказ – це банківська операція.

Водночас іноді чек дійсно потрібен. Про такі обставини розповів юрист Богдан Янків:

Накладений платіж через "Нову пошту" – кошти спочатку доходять до пошти, а потім вже переказуються продавцю. Оплата через NovaPay або інші небанківські фінустанови. Інтернет-еквайринг (або оплата за посиланням). Якщо особа використовує саме платіжну форму на сайті чи в месенджері, де покупець вводить дані картки.

Експерт наголосив: ще з 2023 року небанківські надавачі платіжних послуг отримали право відкривати клієнтам платіжні рахунки. І попри те, що вони мають формат IBAN, банком вони не є.

Якщо покупець платить з рахунку NovaPay, Monobank у режимі небанківського гаманця або будь-якої іншої небанківської установи – це вже не банківська операція,

– підкреслив Янків.

Зверніть увагу! За таких обставин РРО або ПРРО для продавця обов’язкові.

Що ще слід знати українцям?