Укренерго подякувала компаніям, які зменшили споживання електрики: перелік свідомих брендів

Унаслідок умисних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі України, громадян та бізнес наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Державна Укренерго подякувала та назвала компанії, які вже свідомо дослухались до закликів економити ресурс.

Як зазначили у національній енергетичній компанії, заходи з енергозбереження допомагають фахівцям швидше ремонтувати мережі й відновлювати стабільність електропостачання. Які бізнеси і яким чином допомагають енергетикам у цій справі – читайте далі.

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Список компаній, які почали свідомо економити електроенергію

Укренерго подякувала всім, хто 20 жовтня допомагав українським енергетикам, – зокрема, готувався до вимушених відключень електроенергії та економив, щоб зменшити їхню кількість. У компанії зазначили, що подяку вони висловлюють як побутовим споживачам, так і бізнесу.

Разом зі словами вдячності Укренерго опублікувала перелік компаній, які заявили, що свідомо відмовляються від традиційного для себе освітлення та інших речей у години вечірнього максимуму споживання електроенергії:

"Київстар" – вимикає підсвічування вивісок магазинів;

"Нова пошта" – припинила підсвічувати вивіски власних відділень;

Comfy – вимкнула телевізори, рекламні екрани та вивіски у своїх магазинах;

"ОККО" – зменшила споживання електроенергії в офісах;

"ПУМБ" – відділення вимкнули підсвічування вивісок;

SOCAR Energy – зменшили використання світла на АЗС та в офісах;

"Сінево" – вимикають освітлення, вивіски вітрин та підсвічування лого у приміщеннях;

ТРЦ Gulliver – не використовує фасадні телеекрани та оптимізував систему клімат-контролю, змінив графік освітлення;

"АЛЛО" – не використовує у своїх магазинах енергоємні електричні прилади;

"Епіцентр" – гіпермаркети мережі знизили яскравість освітлення у торгових залах;

АТБ – мережа відмовилась від підсвічування вивісок, вітрин, фасадів магазинів та прилеглої території;

VARUS – не підсвічує вивіски та холодильники з напоями;

"Фокстрот" – відключив вивіски та екрани.

Ми щиро вдячні тим компаніям, які приєдналися до заклику зменшити споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері. Розуміємо, що не все одразу виходить і можуть бути певні труднощі. Але ми точно знаємо, що разом ми подолаємо будь-які з них,

– підкреслили в Укренерго.

Нагадаємо, що станом на сьогодні росіяни пошкодили майже 40% електростанцій України. Влада попередила, що 19 та 20 жовтня ймовірні віялові відключення електрики по всій країні, і закликала громадян та бізнес за можливості максимально знизити споживання ресурсу.