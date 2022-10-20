Як зазначили у національній енергетичній компанії, заходи з енергозбереження допомагають фахівцям швидше ремонтувати мережі й відновлювати стабільність електропостачання. Які бізнеси і яким чином допомагають енергетикам у цій справі – читайте далі.

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Список компаній, які почали свідомо економити електроенергію

Укренерго подякувала всім, хто 20 жовтня допомагав українським енергетикам, – зокрема, готувався до вимушених відключень електроенергії та економив, щоб зменшити їхню кількість. У компанії зазначили, що подяку вони висловлюють як побутовим споживачам, так і бізнесу.

Разом зі словами вдячності Укренерго опублікувала перелік компаній, які заявили, що свідомо відмовляються від традиційного для себе освітлення та інших речей у години вечірнього максимуму споживання електроенергії:

"Київстар" – вимикає підсвічування вивісок магазинів;

"Нова пошта" – припинила підсвічувати вивіски власних відділень;

Comfy – вимкнула телевізори, рекламні екрани та вивіски у своїх магазинах;

"ОККО" – зменшила споживання електроенергії в офісах;

"ПУМБ" – відділення вимкнули підсвічування вивісок;

SOCAR Energy – зменшили використання світла на АЗС та в офісах;

"Сінево" – вимикають освітлення, вивіски вітрин та підсвічування лого у приміщеннях;

ТРЦ Gulliver – не використовує фасадні телеекрани та оптимізував систему клімат-контролю, змінив графік освітлення;

"АЛЛО" – не використовує у своїх магазинах енергоємні електричні прилади;

"Епіцентр" – гіпермаркети мережі знизили яскравість освітлення у торгових залах;

АТБ – мережа відмовилась від підсвічування вивісок, вітрин, фасадів магазинів та прилеглої території;

VARUS – не підсвічує вивіски та холодильники з напоями;

"Фокстрот" – відключив вивіски та екрани.

Ми щиро вдячні тим компаніям, які приєдналися до заклику зменшити споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері. Розуміємо, що не все одразу виходить і можуть бути певні труднощі. Але ми точно знаємо, що разом ми подолаємо будь-які з них,

– підкреслили в Укренерго.

Нагадаємо, що станом на сьогодні росіяни пошкодили майже 40% електростанцій України. Влада попередила, що 19 та 20 жовтня ймовірні віялові відключення електрики по всій країні, і закликала громадян та бізнес за можливості максимально знизити споживання ресурсу.