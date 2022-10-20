Як зазначили у національній енергетичній компанії, заходи з енергозбереження допомагають фахівцям швидше ремонтувати мережі й відновлювати стабільність електропостачання. Які бізнеси і яким чином допомагають енергетикам у цій справі – читайте далі.

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Список компаній, які почали свідомо економити електроенергію

Укренерго подякувала всім, хто 20 жовтня допомагав українським енергетикам, – зокрема, готувався до вимушених відключень електроенергії та економив, щоб зменшити їхню кількість. У компанії зазначили, що подяку вони висловлюють як побутовим споживачам, так і бізнесу.

Разом зі словами вдячності Укренерго опублікувала перелік компаній, які заявили, що свідомо відмовляються від традиційного для себе освітлення та інших речей у години вечірнього максимуму споживання електроенергії:

  • "Київстар" – вимикає підсвічування вивісок магазинів;
  • "Нова пошта" – припинила підсвічувати вивіски власних відділень;
  • Comfy – вимкнула телевізори, рекламні екрани та вивіски у своїх магазинах;
  • "ОККО" – зменшила споживання електроенергії в офісах;
  • "ПУМБ" – відділення вимкнули підсвічування вивісок;
  • SOCAR Energy – зменшили використання світла на АЗС та в офісах;
  • "Сінево" – вимикають освітлення, вивіски вітрин та підсвічування лого у приміщеннях;
  • ТРЦ Gulliver – не використовує фасадні телеекрани та оптимізував систему клімат-контролю, змінив графік освітлення;
  • "АЛЛО" – не використовує у своїх магазинах енергоємні електричні прилади;
  • "Епіцентр" – гіпермаркети мережі знизили яскравість освітлення у торгових залах;
  • АТБ – мережа відмовилась від підсвічування вивісок, вітрин, фасадів магазинів та прилеглої території;
  • VARUS – не підсвічує вивіски та холодильники з напоями;
  • "Фокстрот" – відключив вивіски та екрани.

Ми щиро вдячні тим компаніям, які приєдналися до заклику зменшити споживання електроенергії у пікові години вранці та ввечері. Розуміємо, що не все одразу виходить і можуть бути певні труднощі. Але ми точно знаємо, що разом ми подолаємо будь-які з них,
– підкреслили в Укренерго.

Нагадаємо, що станом на сьогодні росіяни пошкодили майже 40% електростанцій України. Влада попередила, що 19 та 20 жовтня ймовірні віялові відключення електрики по всій країні, і закликала громадян та бізнес за можливості максимально знизити споживання ресурсу.