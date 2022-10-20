Как отметили в национальной энергетической компании, меры по энергосбережению помогают специалистам быстрее ремонтировать сети и восстанавливать стабильность электроснабжения. Какие бизнесы и как помогают энергетикам в этом деле – читайте дальше.
Кстати В Полтаве бизнес будут отключать от электроснабжения: кого это касается
Список компаний, начавших сознательно экономить электроэнергию
Укрэнерго поблагодарила всех, кто 20 октября помогал украинским энергетикам, – в частности, готовился к вынужденным отключениям электроэнергии и экономил, чтобы уменьшить их количество. В компании отметили, что благодарность они выражают как бытовым потребителям, так и бизнесу.
Вместе со словами благодарности Укрэнерго опубликовала перечень компаний, заявивших, что сознательно отказываются от традиционного для себя освещения и других вещей в часы вечернего максимума потребления электроэнергии:
- "Киевстар" – выключает подсветку вывесок магазинов;
- "Новая почта" – перестала подсвечивать вывески собственных отделений;
- Comfy – выключила телевизоры, рекламные экраны и вывески в своих магазинах;
- "ОККО" – уменьшила потребление электроэнергии в офисах;
- "ПУМБ" – отделения выключили подсветку вывесок;
- SOCAR Energy – уменьшили использование света на АЗС и в офисах;
- "Синево" – выключают освещение, вывески витрин и подсветку лого в помещениях;
- ТРЦ Gulliver – не использует фасадные телеэкраны и оптимизировал систему климат-контроля, изменил график освещения;
- "АЛЛО" – не использует в своих магазинах энергоемкие электрические приборы;
- "Эпицентр" – гипермаркеты сети снизили яркость освещения в торговых залах;
- "АТБ" – сеть отказалась от подсветки вывесок, витрин, фасадов магазинов и прилегающей территории;
- VARUS – не подсвечивает вывески и холодильники с напитками;
- "Фокстрот" – отключил вывески и экраны.
Мы искренне благодарны тем компаниям, которые присоединились к призыву снизить потребление электроэнергии в пиковые часы утром и вечером. Понимаем, что не все сразу получается, и могут быть определенные трудности. Но мы точно знаем, что вместе мы преодолеем любые из них,
– подчеркнули в Укрэнерго.
Напомним, что по состоянию на сегодняшний день россияне повредили почти 40% электростанций Украины. Власти предупредили, что 19 и 20 октября вероятны веерные отключения электричества по всей стране, и призвали граждан и бизнес по возможности максимально снизить потребление ресурса.