Коломойський програв: міжнародний суд щодо "Укрнафти" завершився перемогою України
- Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, повʼязаних з Ігорем Коломойським.
- Компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited мають відшкодувати Україні понад 22 мільйони доларів разом з відсотками.
Ігор Коломойський намагався стягнути з держави мільярди, проте Україна виграла справу. Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, повʼязаних з українським олігархом.
Що відомо про справу "Укрнафти"?
Компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB) вимагали компенсацію у розмірі понад 6 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.
Вони володіли понад 40% акцій ПАТ "Укрнафта". Арбітражний трибунал дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", а відтак не здійснили інвестицію та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу.
Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження.
За результатами проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати Україні витрати на загальну суму понад 22 мільйони доларів, а також відсотки, зокрема:
- витрати на арбітражне провадження – 18 927 177,62 доларів;
- судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження – 2 669 131,00 долар;
- судові витрати у справі щодо провадження по судових витратах – 549 674,00 долари та 2 800,00 шведських крон.
Новини "Укрнафти"
Прибутки "Укрнафти" після відновлення державного контролю в рази перевищують показники приблизно 20 років її роботи під впливом Ігоря Коломойського. У 2023 – 2024 роках "Укрнафта" отримала майже 1 мільярд доларів чистого прибутку, а за три роки перерахувала до державного бюджету близько 75 мільярдів гривень податків.
У грудні 2025 року Богдан Кукура став новим керівником компанії "Укрнафта" після перемоги у відкритому конкурентному відборі. Конкурс тривав з серпня 2025 року та проходив за міжнародними стандартами корпоративного управління ОЕСР.
Shell почало процес ребрендингу своїх АЗС в Україні під марку Ukrnafta, що включає 118 заправок по країні. "Укрнафта" завершила угоду з придбання 51% спільного підприємства з Shell, плануючи завершити ребрендинг до 2026 року.
Загалом "Укрнафта" збільшила свою частку на ринку в 2,5 рази за останній рік, тоді як ринок загалом скоротився на 15% для нафтопродуктів і на 45% для скрапленого газу.