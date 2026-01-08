Коломойський програв: міжнародний суд щодо "Укрнафти" завершився перемогою України

Ігор Коломойський намагався стягнути з держави мільярди, проте Україна виграла справу. Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, повʼязаних з українським олігархом.

Що відомо про справу "Укрнафти"?

Компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB) вимагали компенсацію у розмірі понад 6 мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Дивіться також Є критичні руйнування: другий день поспіль Росія б'є по виробничих потужностях Укрнафти

Вони володіли понад 40% акцій ПАТ "Укрнафта". Арбітражний трибунал дійшов висновку, що компанії LBB не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу "Укрнафти", а відтак не здійснили інвестицію та не мали права на звернення до міжнародного арбітражу.

Не погоджуючись із таким рішенням, компанії LBB звернулися до Верховного суду Швеції з апеляційною скаргою. Однак Верховний суд Швеції не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження.

За результатами проваджень компанії LBB зобов’язані відшкодувати Україні витрати на загальну суму понад 22 мільйони доларів, а також відсотки, зокрема:

витрати на арбітражне провадження – 18 927 177,62 доларів;

судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження – 2 669 131,00 долар;

судові витрати у справі щодо провадження по судових витратах – 549 674,00 долари та 2 800,00 шведських крон.

Новини "Укрнафти"