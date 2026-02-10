Доставка по-новому: Укрпошта зробила безкоштовною важливу послугу

Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше одна з послуг коштувала в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовною.

Яка послуга Укрпошти буде безкоштовна?

Відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно, повідомили в Укрпошті.

Рішення стосується кожного, хто надсилає посилки за межі країни, і знімає один із найпоширеніших фінансових ризиків міжнародних відправлень. Це буває у випадках, якщо:

адресат не прийшов за посилкою;

відмовився від отримання;

доставка не відбулася з незалежних причин.

Раніше зворотна логістика могла коштувати відправнику в середньому 30 – 100 доларів залежно від ваги та країни призначення.

Які речі заборонено пересилати за кордон Укрпоштою?

Згідно з офіційним переліком Укрпошти, заборонено пересилати:

Вибухові або легкозаймисті матеріали: запальнички, бензин, аерозолі, балони з газом, фарби на основі олії, легкозаймисті клеї, парфумерія з високим вмістом спирту.

Корозійні, токсичні чи радіоактивні речовини: кислоти, луги, ртуть, токсичні хімікати, фарби, відбілювачі, реагенти, інфекційні чи отруйні матеріали.

Предмети із літієвими батареями або акумуляторами (якщо вони самостійні або частина пристроїв) – телефони, ноутбуки, power-bank, інші електронні прилади з батареєю.

Вогнепальна зброя, частини від неї, патрони.

Холодна зброя або предмети, які можуть класифікуватися як зброя (ножі, кастети, електрошокери та інше).

Наркотики, психотропні речовини, отрути.

Валюта, дорогоцінні метали та цінності Готівка (національна чи іноземна), цінні папери, дорогоцінні метали та камені, ювелірні вироби – під забороною як міжнародні відправлення.

Антикваріат, твори мистецтва, колекційні або культурні цінності – також не можна надсилати.

Живі тварини, рослини, насіння, навіть живі культури – заборонені.

Біологічні або потенційно інфекційні матеріали, органи, кров.

