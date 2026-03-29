Укрпошта хоче оскаржити штраф у розмірі понад 200 тисяч гривень: у НБУ прокоментували рішення

НБУ відреагував на заяву Укрпошти щодо бажання оскаржити рішення регулятора у суді. Нацбанк зокрема заявив, що вважає критично необхідним формування дієздатної Наглядової ради АТ "Укрпошта" в найближчі терміни.

Що кажуть у НБУ щодо рішення Укрпошти?

Наголошується, що відсутність сформованої Наглядової ради для компанії призвели до комплексних проблем у її роботі, про що йдеться на сторінці регулятора у Facebook.

У дописі пояснили, що Укрпошта підпадає під регулювання та нагляд Національного банку як ліцензований надавач платіжних послуг. Проте компанія не лише платіжний провайдер, а й важливий елемент інфраструктури платіжного ринку – як з урахуванням масштабів, так і за специфікою своєї діяльності.

Згідно з текстом, неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в компанії трансформується з локальної проблеми в системний ризик для платіжної інфраструктури країни.

Важливо! 16 березня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури НБУ одностайно ухвалив рішення про накладення на Укрпошту штрафу в розмірі 255 тисяч гривень. Штраф застосовано за неподання до Нацбанку запитуваних регулятором інформації та документів відповідно до встановлених вимог у визначені строки.

За результатами здійснення нагляду за діяльністю компанії Національний банк виявив системні порушення в його діяльності:

березень 2024 року – товариство оштрафоване на 17 387 053 гривень за грубі порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу;

грудень 2025 року – НБУ застосував письмове застереження за системні порушення вимог законодавства;

серпень 2025 року – було винесено письмове застереження через неефективну організацію системи управління ризиками.

Підкреслюється, що система корпоративного управління компанії не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці. А характер порушень "ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність" її керівника – генерального директора Ігоря Смілянського.

Постійне невиконання регуляторних вимог, ігнорування запитів Національного банку та публічні спроби представити законні наглядові дії як "тиск" чи "політично мотивований крок" свідчать про недостатній рівень розуміння керівництвом базових принципів роботи на фінансовому ринку та принципів належного корпоративного управління,

– зазначили у НБУ.

У заяві також йдеться, що Національний банк діє виключно в межах повноважень, визначених Законом України "Про платіжні послуги" та іншими нормативно-правовими актами, і не втручається в компетенцію акціонера.

Водночас НБУ поважає право компанії оскаржити прийняте регулятором рішення в судовому порядку.

Вважаємо за доречне підкреслити, що на фоні публічних заяв СЕО АТ "Укрпошти" щодо планів купівлі банку товариство жодного разу не надало НБУ відповідного пакета документів для розгляду,

– додали у Нацбанку.

Зверніть увагу! Укрпошта повідомила 27 березня, що зазначений штраф вже сплачено у повному обсязі. Однак компанія категорично не погоджується з підставами його застосування. Тому оскаржуватиме відповідне рішення регулятора в судовому порядку.

