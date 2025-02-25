Уряд продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня

Уряд продовжив термін, до якого підприємство може підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Тепер це можна зробити до 31 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тараса Мельничука та Михайло Федорова.

Так, Кабмін вніч зміни до постанови № 1332 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Бронювання від мобілізації лишаються чинними до 31 березня.

Уряд продовжив термін, до якого підприємство може підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Тож якщо ще не встигли це зробити, матимете час до кінця березня,

– зазначає міністр Федоров.

До того ж, керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно, щоб не було пауз між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового. Це зручно, бо значно пришвидшує процес.