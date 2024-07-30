Бронювання перевізників тепер буде простішим: що змінили в Уряді

Уряд змінив вимоги до бронювання перевізників: тепер для бронювання працівник має відповідати щонайменше 2 вимогам із 7, замість 3, як це було раніше. Перевізники також повинні мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Що зміниться у бронюванні перевізників

Уряд також розширив перелік підприємств, які можуть подаватися на визнання критично важливими. Це стосується перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанцій.

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Подаватися можуть також ті фірми, що розпочали свою діяльність не лише у 2022 році, але й у 2023 та 2024 роках.

Сергій Деркач Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Також, ми внесли зміни до 303 Наказу Міністерства. Наказ підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті (очікуємо наступного тижня). Якщо ж перевізник має всі підстави для визнання критичним без потреби чекати оновленого 303 наказу, то може подаватись вже зараз.

Як пояснив заступник міністра, тепер також скасовано вимогу підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів. Це враховує дефіцит кадрів та дозволяє компаніям наймати нових працівників без необхідності чекати 180 днів.

Зміни не стосуються перевізників, які працюють на умовах ФОП. Посадовець зазначив, що для вирішення цієї ситуації потрібні зміни до закону, які дозволять бронювати не лише підприємства, установи та організації.