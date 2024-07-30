Что изменится в бронировании перевозчиков

Правительство также расширило перечень предприятий, которые могут подаваться на признание критически важными. Это касается перевозчиков, выполняющих нерегулярные перевозки, и автостанций.

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Подаваться могут также те фирмы, что начали свою деятельность не только в 2022 году, но и в 2023 и 2024 годах.

Сергей Деркач Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Также, мы внесли изменения в 303 Приказа Министерства. Приказ подписан и будет опубликован после регистрации в Минюсте (ожидаем на следующей неделе). Если же перевозчик имеет все основания для признания критическим без необходимости ждать обновленного 303 приказа, то может подаваться уже сейчас.

Как пояснил заместитель министра, теперь также отменено требование подтверждать оформление трудовых отношений с работниками за 180 дней до подачи документов. Это учитывает дефицит кадров и позволяет компаниям нанимать новых работников без необходимости ждать 180 дней.

Обратите внимание! Изменения не касаются перевозчиков, которые работают на условиях ФЛП. Чиновник отметил, что для решения этой ситуации нужны изменения в закон, которые позволят бронировать не только предприятия, учреждения и организации.