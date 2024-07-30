Що зміниться у бронюванні перевізників
Уряд також розширив перелік підприємств, які можуть подаватися на визнання критично важливими. Це стосується перевізників, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанцій.
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Подаватися можуть також ті фірми, що розпочали свою діяльність не лише у 2022 році, але й у 2023 та 2024 роках.
Також, ми внесли зміни до 303 Наказу Міністерства. Наказ підписаний та буде опублікований після реєстрації в Мін'юсті (очікуємо наступного тижня). Якщо ж перевізник має всі підстави для визнання критичним без потреби чекати оновленого 303 наказу, то може подаватись вже зараз.
Як пояснив заступник міністра, тепер також скасовано вимогу підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів. Це враховує дефіцит кадрів та дозволяє компаніям наймати нових працівників без необхідності чекати 180 днів.