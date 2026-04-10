Будуть зміни у графіку: як "Нова пошта" працюватиме на Великдень

Компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на період Великодня, щоб клієнти могли заздалегідь спланувати свої відправлення. У святкові дні зміни будуть мінімальними, проте вони все ж є.

Який графік роботи "Нової пошти" на Великдень 2026?

Зміни у графіку заплановані 12 квітня, повідомили у "Новій пошті".

Дивіться також Російський удар знищив термінал "Нової пошти": чи передбачена компенсація за посилки

11 квітня відділення працюватимуть у звичному режимі;

12 квітня запровадять скорочений графік – з 10:00 до 16:00;

13 квітня робота повернеться до стандартного розкладу.

У компанії радять врахувати ці зміни тим, хто планує надсилати або отримувати посилки напередодні та під час Великодня, аби уникнути затримок.

Коли українці святкують Великдень 2026?

У 2026 році більшість українців святкуватиме Великдень 12 квітня. Саме на цю дату припадає Воскресіння Христове для вірян Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви. Водночас християни західного обряду, зокрема римо-католики та протестанти, відзначатимуть це велике свято на тиждень раніше – 5 квітня.

Така різниця у датах виникає через різні підходи до обчислення дня свята. У вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський церковний календар, тому ця зміна торкнулася лише "нерухомих" свят, які мають постійну дату, наприклад, Різдво чи Водохреще.

Водночас правила розрахунку Великодня залишилися старими. Це було зроблено для того, щоб зберегти єдність з іншими православними церквами світу, зауважує сайт "Українські традиції".

Зауважте! Загалом дата Великодня щорічно змінюється і залежить від місячного та сонячного циклів. Так, Воскресіння Христове завжди настає в першу неділю після першої повні, яка слідує за днем ​​весняного рівнодення.

