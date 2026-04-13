Понад 70 обшуків у відомій мережі: БЕБ викрило тіньовий вейп-бізнес на "дробленні"

Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабну операцію проти тіньового ринку товарів для вейпінгу. У межах справи вони викрили групу осіб, яка налагодила незаконне виробництво та продаж рідин для електронних сигарет.

Що відомо про викриття мережі магазинів вейпів?

Загалом правоохоронці провели понад 70 обшуків і вилучили продукції та обладнання приблизно на 30 мільйонів гривень, повідомили в БЕБ.

Дивіться також "Дробили" бізнес на ФОПи: відомі ювелірні мережі оштрафували на 70 мільйонів гривень

За даними слідства, схема діяла щонайменше з 2023 року у Києві та області:

Продаж організували через широку мережу вейп-шопів, де реалізовували так звані "самозаміси" – рідини, виготовлені без будь-якого державного контролю. Паралельно товар активно збували через інтернет із доставкою по всій Україні.

Окремо правоохоронці встановили, що учасники схеми могли уникати сплати податків у великих обсягах. Для цього бізнес штучно дробили: формально оформлювали його на різні ФОПи та компанії, хоча фактично це була єдина мережа. Отримані гроші "відмивали" – проводили через фінансові операції, перекидали між рахунками і видавали за легальні доходи. Частину коштів використовували для купівлі майна.

Під час обшуків слідчі перевірили торгові точки, склади, виробничі приміщення, а також місця проживання причетних осіб. У результаті задокументували повний цикл нелегального виробництва та збуту.

Загальна вартість вилученого оцінюється приблизно у 30 мільйонів гривень.

За підрахунками, якби продукція потрапила на ринок, держава могла б недоотримати близько 20 мільйонів гривень акцизного податку.

Крім того, у межах операції демонтували незаконні МАФи, через які продавали цю продукцію.

Як працює схема "дроблення бізнесу"?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

Інші незаконні бізнеси, що викрило БЕБ