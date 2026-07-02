Склади згоріли повністю: Росія вгатила по м'ясокомбінату "Ювілейний"

Російські дрони атакували запорізьку філію м’ясокомбінату "Ювілейний". Унаслідок атаки підприємство зазнало значних пошкоджень і було змушене тимчасово зупинити виробництво.

Що відомо про масштабну пожежу на м’ясокомбінаті "Ювілейний"

Унаслідок влучання були пошкоджені складські та офісні приміщення підприємства. Після атаки виникла масштабна пожежа, яка тривала майже до ранку. Про це повідомив керівник філії Максим Рак у коментарі "Січемо".

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За його словами, вогонь неодноразово спалахував повторно, що ускладнювало роботу рятувальників. Пожежу вдалося повністю локалізувати лише вранці.

Через серйозні руйнування інфраструктури керівництво ухвалило рішення тимчасово зупинити виробництво в Запоріжжі. Наразі триває оцінка збитків і визначення термінів відновлення виробництва. Найбільше постраждали склади, де зберігалася готова продукція та сировина, а також офісні приміщення.

Максима Рак каже, що удар припав на період зміни персоналу, тому в момент атаки на території перебували лише охоронці, які не постраждали.

Проте ймовірно, що тимчасова зупинка може вплинути на обсяги постачання окремих товарів у супермаркети, оскільки "Ювілейний" є виробником популярної ковбасної продукції. Водночас компанія поки не повідомляє про дефіцит або строки відновлення роботи.

Наслідки атаки / фото ДСНС Запоріжжя

Наслідки атаки / фото ДСНС Запоріжжя

Наслідки атаки / фото ДСНС Запоріжжя

Експерт сказав, чого ще добивається Росія обстрілами України

У ніч на 2 липня Росія здійснила масштабну атаку на Україну, основний удар був на Київ. Хоча реакції ні від Європи, ні від Сполучених Штатів немає, це не одразу означає, що партнерам стала байдужа наша країна.

Імовірно, партнери мають особливу тактику, яка пов'язана з метою обстрілів ворога. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що союзники намагаються не підживлювати інформаційно російську пропаганду.

На думку Краєва, треба зрозуміти, чому Росія здійснює такі обстріли. Очевидна причина – Росія є терористичною державою.

Інша важлива причина, підв'язана під переговори, – росіяни намагаються залякати європейців та США. Тобто тримати їх в напрузі та показувати, що будь-який крок на допомогу України буде провокувати подальші обстріли, цивільні смерті. Тому в аналітичних європейських колах довго ходив наратив про те, що треба менше реагувати на обстріли, не давати додаткових заяв, але давати зброю, підтримку,

– пояснив експерт.

До слова, 2 липня стало відомо про пошкодження двох бізнесів у Києві.

Після російського обстрілу повністю згорів склад MOYO. У компанії зазначили, що, попри масштабні руйнування, серед працівників постраждалих немає. На місці події протягом ночі та ранку працювали рятувальники й інші екстрені служби.

У MOYO наголосили, що інтернет-магазин продовжує працювати, а нові замовлення на товари, які доступні на сайті, приймаються у звичайному режимі.

Також під час чергової нічної атаки на Київ російські війська пошкодили флагманський магазин мережі "Агромат". Внаслідок обстрілу постраждала будівля, однак обійшлося без жертв. Найбільших пошкоджень зазнав другий поверх будівлі. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу об'єкта.