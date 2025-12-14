Скільки можна отримати за відео, що набрало 600 тисяч переглядів на YouTube

Монетизація на YouTube залежить від значної кількості факторів. Зокрема, типу контенту. Одну з найважливіших ролей грає країна для якої створюється відео.

Скільки можна заробити, якщо маєш 600 тисяч переглядів на YouTube

Потрібно розуміти, що заробіток автора першочергово формує те, скільки заплатили за рекламу, яка висвічується на його відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Для розрахунків YouTube використовує RPM. Це показник, який демонструє "дохід за милю". Себто, заробіток кріейтора за 1000 переглядів.

Однак, потрібно зауважити, що дохід автора це сума з якої вирахували комісію. Наразі YouTube забирає приблизно 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

1000 переглядів на YouTube тепер оплачуються так:

Від 3 до приблизно 11 доларів можуть отримати автори країн, де найвища монетизація. Йдеться, зокрема, про Велику Британію, Австралію та Німеччину. Зауважимо, що найвища монетизація наразі у США.

А от більшість країн мають змогу отримати значно меншу монетизацію. Інколи вона складає лише декілька центів. Максимум, в такому випадку – 2 долари.

Скільки можна отримати максимально за 600 тисяч переглядів на ютубі:

Майже 6 600 доларів для США.

А от для країн, де найменша монетизація, максимум – 1 200 доларів.

Що потрібно знати про YouTube у 2025?