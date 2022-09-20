Кількість замовлень зросла на понад 400%: як працює Glovo у перший день відкриття McDonald's

McDonald's 20 вересня відновила роботу трьох ресторанів у Києві, проте заклади наразі не приймають відвідувачів – їжу доставляють на замовлення. Доставку з ресторанів мережі анонсували у застосунку Glovo.

Як зазначають у пресслужбі компанії, на Лівому березі Києва з 9 до 10 ранку 20 вересня кількість замовлень зросла на 442%, якщо порівнювати з минулим днем. Щоб покрити попит, у зоні доставки McDonald's Glovo у середньому втричі збільшила кількість кур'єрів.

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Шалений попит на доставку з McDonald's у перший день відкриття мережі

20 вересня, вперше з початку широкомасштабної війни, запрацювали ресторани McDonald's. Три заклади на Лівому березі столиці почали видавати замовлення через послугу McDelivery, яку забезпечує платформа доставки Glovo.

За даними видання "Хмарочос", через 15 хвилин після відкриття McDonald's у застосунку Glovo вже неможливо було зробити замовлення через брак кур'єрів. Крім того, через шалений попит, платформа перестала показувати меню ресторану.

Ми усвідомлювали, що із перезапуском (McDonald's – ред. 24 канал) навантаження на сервіс буде дуже високим, адже ресторани спочатку працюватимуть лише на доставку з Glovo, а фізичні продажі, як і McDrive, будуть недоступні. Проте ми готувалися до цього і з початку осені активно збільшуємо кількість кур'єрів,

– підкреслили у Glovo.

Нагадаємо, що ресторани працюватимуть з 9 ранку до 21 години вечора та зачинятимуться під час повітряної тривоги. Відновлення роботи решти закладів у столиці та на Заході України відбуватиметься у декілька етапів протягом наступних двох місяців. При цьому, вже на початку жовтня ресторани планують відкрити для відвідувачів.