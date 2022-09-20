Щоб замовити їжу з McDonald's, треба пройти цілий квест, бо у Glovo не вистачає кур'єрів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

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У Києві відкрили перші McDonald's

За 20 хвилин після відкриття McDonald's на лівому березі Києва у Glovo закінчились кур'єри.



У Glovo закінчились кур'єри / Скриншот

Що нині відбувається у McDonald's: дивіться відео

Нагадаємо, що першими запрацювали McDelivery у трьох ресторанах Києва:

проспект Бажана, 3в (метро Харківська);

вулиця Гришка, 7 (метро Позняки);

проспект Гагаріна, 2а (Дарниця).

Ресторани працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги.

Отримати замовлення можна через тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує Glovo. На початку жовтня заклади планують відкрити для відвідувачів.

До речі, відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

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