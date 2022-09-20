Как отмечают в пресс-службе компании, на Левом берегу Киева с 9 до 10 утра 20 сентября количество заказов выросло на 442%, если сравнивать с прошлым днем. Чтобы покрыть спрос, в зоне доставки McDonald's Glovo в среднем втрое увеличила количество курьеров.

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Безумный спрос на доставку из McDonald's в первый день открытия сети

20 сентября, впервые с начала широкомасштабной войны, заработали рестораны McDonald's. Три заведения на Левом берегу столицы начали выдавать заказы через услугу McDelivery, которую обеспечивает платформа доставки Glovo.

По данным издания "Хмарочос", через 15 минут после открытия McDonald's в приложении Glovo уже невозможно было сделать заказ из-за нехватки курьеров. Кроме того, из-за безумного спроса платформа перестала показывать меню ресторана.

Мы осознавали, что с перезапуском (McDonald's – ред. 24 канал) нагрузка на сервис будет очень высокой, ведь рестораны будут сначала работать только на доставку из Glovo, а физические продажи, как и McDrive, будут недоступны. Однако мы готовились к этому и с начала осени активно увеличиваем количество курьеров,

– подчеркнули в Glovo.

Напомним, что рестораны будут работать с 9 утра до 21 часов вечера и будут закрываться во время воздушной тревоги. Возобновление работы остальных заведений в столице и на Западе Украины будет проходить в несколько этапов в течение следующих двух месяцев. При этом уже в начале октября рестораны планируют открыть для посетителей.