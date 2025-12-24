Нові правила бронювання з 1 січня 2026: яка зарплата потрібна для відстрочки
- З 1 січня 2026 року для отримання відстрочки від мобілізації зарплата працівника має бути вища, виходячи з мінімальної зарплати в 8 647 гривень.
- Критично важливі компанії можуть дати відстрочку необмеженій кількості чоловіків раз на рік, а працівників у розшуку ТЦК можуть бронювати з умовою усунення порушень за 45 днів.
Наявність відстрочки від мобілізації у працівника залежить від його зарплати та показників мінімалки в Україні. З 2026 року умови зміняться, тому деякі українці можуть втратити бронь.
Як змінилися правила бронювання у грудні?
У грудні запровадили деякі зміни у правилах бронювання, пише 24 Канал з посиланням на Закон України.
Дивіться також Зарплатний поріг для отриманні броні: кого не стосуються нові правила
Зокрема, діють такі нововведення:
- Бронювати чоловіків можна навіть у тому випадку, якщо вони перебувають у розшуку ТЦК або мають інші проблеми з обліком. Їм дається 45 днів, щоб усунути порушення, після чого працівника можуть звільнити.
- Критично важливі компанії тепер можуть дати відстрочку необмеженій кількості чоловіків раз на рік (раніше більшість роботодавців могли забронювати лише 50% співробітників).
- Списки працівників критичної інфраструктури, котрі підлягають бронюванню, перевірятимуть швидше (раніше на перевірку виділяли 72 години, що гальмувало роботу підприємства).
Хто матиме бронь у 2026 році?
Працівники критично важливих підприємства можуть отримати відстрочку, проте за умови достатньо зарплати. З 1 січня 2026 року зарплатні вимоги зміняться:
- Зарплата на одну особу розраховується за останній місяць шляхом множення розміру мінімального показника в Україні на коефіцієнт 2,5.
- У грудні 2025 року розмір мінімалки становить 8 000 гривень, тобто зарплата для бронювання у працівника має бути не менше 20 000 гривень.
- У січні 2026 року значення мінімалки зростає і становитиме 8 647 гривень, тому для отримання броні треба мати зарплату хоча б 21 617 гривень.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.
У Верховній Раді планують закрити освітню лазівку для чоловіків, які використовують навчання у коледжах для ухилення від мобілізації. З 2024 року значна кількість чоловіків старше 25 років вступає до коледжів.
В Україні знизили вимоги до стану здоров'я військовозобов'язаних через нестачу особового складу, заявила військова омбудсменка Решетилова. Військовозобов'язані з проблемами зі здоров'ям мають відобразити це в облікових даних.