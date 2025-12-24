Нові правила бронювання з 1 січня 2026: яка зарплата потрібна для відстрочки

Наявність відстрочки від мобілізації у працівника залежить від його зарплати та показників мінімалки в Україні. З 2026 року умови зміняться, тому деякі українці можуть втратити бронь.

Як змінилися правила бронювання у грудні? У грудні запровадили деякі зміни у правилах бронювання, пише 24 Канал з посиланням на Закон України. Дивіться також Зарплатний поріг для отриманні броні: кого не стосуються нові правила Зокрема, діють такі нововведення: Бронювати чоловіків можна навіть у тому випадку, якщо вони перебувають у розшуку ТЦК або мають інші проблеми з обліком. Їм дається 45 днів, щоб усунути порушення, після чого працівника можуть звільнити.

Їм дається 45 днів, щоб усунути порушення, після чого працівника можуть звільнити. Критично важливі компанії тепер можуть дати відстрочку необмеженій кількості чоловіків раз на рік (раніше більшість роботодавців могли забронювати лише 50% співробітників).

(раніше більшість роботодавців могли забронювати лише 50% співробітників). Списки працівників критичної інфраструктури, котрі підлягають бронюванню, перевірятимуть швидше (раніше на перевірку виділяли 72 години, що гальмувало роботу підприємства). Хто матиме бронь у 2026 році? Працівники критично важливих підприємства можуть отримати відстрочку, проте за умови достатньо зарплати. З 1 січня 2026 року зарплатні вимоги зміняться: Зарплата на одну особу розраховується за останній місяць шляхом множення розміру мінімального показника в Україні на коефіцієнт 2,5.

У грудні 2025 року розмір мінімалки становить 8 000 гривень, тобто зарплата для бронювання у працівника має бути не менше 20 000 гривень .

. У січні 2026 року значення мінімалки зростає і становитиме 8 647 гривень, тому для отримання броні треба мати зарплату хоча б 21 617 гривень. Що відомо про мобілізацію в Україні? У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.

У Верховній Раді планують закрити освітню лазівку для чоловіків, які використовують навчання у коледжах для ухилення від мобілізації. З 2024 року значна кількість чоловіків старше 25 років вступає до коледжів.

В Україні знизили вимоги до стану здоров'я військовозобов'язаних через нестачу особового складу, заявила військова омбудсменка Решетилова. Військовозобов'язані з проблемами зі здоров'ям мають відобразити це в облікових даних.