Скільки військовозобов'язаних зараз мають бронювання: Мінекономіки назвало найпоширеніші галузі

В Україні триває загальна мобілізація населення, за законом деякі громадяни можуть отримати відстрочку від мобілізації завдяки бронюванню. Наразі її мають понад 17 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Найбільше "заброньованих" від держави, як з'ясувалося, в енергетичній галузі. Про це на запит hromadske повідомили у Міністерстві економіки України.

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Де найбільше військовозобов'язаних чоловіків мають бронювання

Згідно з наказами Мінекономіки, наразі близько 615 тисяч людей мають чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Загалом відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.

У галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування розподіл "заброньованих" чоловіків приблизно наступний:

енергетична галузь – 29%;

промисловість, виробництво – 15%;

транспорт – 14%;

агропромисловий комплекс – 12%;

медицина – 6%;

оборонно-промисловий комплекс – 5%;

органи державної влади, інші державні органи – 4%;

ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;

фінансова, банківська сфера – 2%;

сфера торгівлі – 2%;

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;

інші – 7%.

До слова, через платформу "Дія" вже забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.