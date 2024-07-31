Больше всего "забронированных" от государства, как выяснилось, в энергетической отрасли. Об этом на запрос hromadske сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Где больше всего военнообязанных мужчин имеют бронирование

Согласно приказам Минэкономики, сейчас около 615 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. В общем ведомство принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действующие.

В отраслях национальной экономики, госорганах или органах местного самоуправления распределение "забронированных" мужчин примерно следующее:

энергетическая отрасль – 29%;

промышленность, производство – 15%;

транспорт – 14%;

агропромышленный комплекс – 12%;

медицина – 6%;

оборонно-промышленный комплекс – 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы – 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций – 2%;

финансовая, банковская сфера – 2%;

сфера торговли – 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления – 2%;

другие – 7%.

К слову, через платформу "Дія" уже забронировали 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны.