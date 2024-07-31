Найбільше "заброньованих" від держави, як з'ясувалося, в енергетичній галузі. Про це на запит hromadske повідомили у Міністерстві економіки України.
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Де найбільше військовозобов'язаних чоловіків мають бронювання
Згідно з наказами Мінекономіки, наразі близько 615 тисяч людей мають чинну відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Загалом відомство прийнято 33 782 накази про бронювання військовозобов’язаних, з них 17 632 досі чинні.
У галузях національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування розподіл "заброньованих" чоловіків приблизно наступний:
- енергетична галузь – 29%;
- промисловість, виробництво – 15%;
- транспорт – 14%;
- агропромисловий комплекс – 12%;
- медицина – 6%;
- оборонно-промисловий комплекс – 5%;
- органи державної влади, інші державні органи – 4%;
- ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій – 2%;
- фінансова, банківська сфера – 2%;
- сфера торгівлі – 2%;
- місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – 2%;
- інші – 7%.
До слова, через платформу "Дія" вже забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони.