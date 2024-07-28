Про результати бронювання в "Дії" розповіла перша віцепремʼєр-міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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Скільки працівників забронювали через "Дію"
В Україні критично важливі для економіки підприємства можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. З 17 липня також з'явилася можливість електронного бронювання через застосунок "Дія".
На сьогодні через платформу "Дія" забронювали 76 тисяч співробітників критично важливих підприємств і тих підприємств, які працюють на потреби Сил безпеки та оборони. І це лише від минулої середи, коли послуга запрацювала,
– розповіла Свириденко.
Раніше у Мінцифри повідомляли, що бронюванням через "Дію" скористалися як приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності.
До слова, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також розповів алгоритм електронного бронювання в "Дії". За його словами, весь процес електронного бронювання триває до години.