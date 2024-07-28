Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Ба більше, за його словами, для запровадження електронних повісток у мобільному застосунку Резерв+ відсутня нормативно-правова база.

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Потреби немає, адже доступні інші інструменти та способи оповіщення військовозобов'язаних громадян.

За словами речника Міноборони, станом на зараз законом передбачено надсилання повісток рекомендованим листом з описом вкладення, і саме цим нині займаються ТЦК.

"Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", – сказав Лазуткін.

Відсутня нормативно-правова база

Речник пояснив, що нині юридичних підстав для впровадження електронних повісток немає.

"Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від міністерства", – уточнив Лазуткін.

Він також зазначив, що представники ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях, коли всі військовозобов'язані з'являться у ТЦК або зареєструються у застосунку Резерв+.