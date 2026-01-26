Україна судитиме керівника авіагіганта Росії, який виробляє літаки для війни

До суду скерували обвинувальний акт щодо росіянина, який керує одним з найбільших авіабудівних підприємств. Воно виготовляли літаки, які Росія використовувала для обстрілів України.

Що відомо про звинувачення глави авіакорпорації?

Справа стосується очільника ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" (структура держкорпорації "Ростех"), повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За версією слідства, з 2022 року очільник структури забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики Росії у сфері військово-промислового комплексу.

Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку систематично застосовують під час атак України.

Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.

Що відомо про виробництво зброї в Росії?