Україна судитиме керівника авіагіганта Росії, який виробляє літаки для війни
- До суду скерували обвинувальний акт проти керівника "Об’єднаної авіабудівної корпорації" Росії за виробництво літаків для війни проти України.
- Підприємство під його керівництвом виготовляло та модернізувало військові літаки, які використовувалися для атак на Україну.
До суду скерували обвинувальний акт щодо росіянина, який керує одним з найбільших авіабудівних підприємств. Воно виготовляли літаки, які Росія використовувала для обстрілів України.
Що відомо про звинувачення глави авіакорпорації?
Справа стосується очільника ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" (структура держкорпорації "Ростех"), повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За версією слідства, з 2022 року очільник структури забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики Росії у сфері військово-промислового комплексу.
Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку систематично застосовують під час атак України.
Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.
Що відомо про виробництво зброї в Росії?
У компанії "Туполєв", а саме великого виробника Ту-22М3, Ту-160 і Ту-214, відбулися кадрові зміни на тлі численних скарг від міноборони Росії. Компанія стикається з технологічними та виробничими обмеженнями, що впливають на програму модернізації та постачання літаків.
Росіяни випробовують ракети "Циркон" на українських об'єктах, адже вони не мають високоточного наведення і не використовуються масово. Ці ракети мають гіперзвуковий двигун, що дозволяє їм розвивати швидкість 8-9 махів, проте їх застосовують більше для психологічного тиску.
Росія планує використовувати проти України крилаті ракети "Новатор", які мають великий радіус дії. Українська ППО здатна протидіяти цим ракетам, використовуючи зенітно-ракетні комплекси середньої та великої дальності або винищувачі.