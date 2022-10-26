Відвідувачів вдвічі менше: як віялові відключення електроенергії впливають на ресторанний бізнес

Аварійні відключення електроенергії стали новим викликом для ресторанного бізнесу. Зокрема, відвідуваність закладів у різних містах України зменшилась у середньому майже вдвічі.

Водночас, безліч ресторанів пристосувались до нових умов, зокрема адаптували меню та закупили альтернативні джерела живлення. Про це повідомила генеральна директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як відключення світла впливають на роботу ресторанів

За словами Ольги Насонової, серед нових негативних тенденцій нині – часті й тривалі повітряні тривоги, які заважають персоналу добиратися на роботу й забезпечувати безперебійне функціонування закладу. Крім того, коли електроенергія відсутня, часто не працюють термінали. Тому ресторатори активно запасаються готівковими коштами.

Разом з тим бізнес потроху пристосовується до екстремальних умов – чимало ресторанів запровадили спеціальні меню, що не потребують запасів продуктів, приготування на плиті чи у духовій шафі. Зокрема, попит мають салати та страви на мангалі.

Також ресторанний бізнес почав активно закуповувати дизельні генератори й кавоварки на гасі, а вечеря при свічках під час знеструмлення інколи навіть приваблює додаткових відвідувачів.

І тут відсутність світла – навіть перевага. У такій атмосфері значно зростають продажі алкоголю, у деяких закладах навіть вдвічі. У темряві люди більше п'ють, як відомо. Тому бари, особливо розташовані у підвальних приміщеннях, можуть вижити загалом без світла,

– зазначила Насонова.

Нагадаємо, що унаслідок масштабних атак Росії по енергетичній інфраструктурі України, уже декілька днів поспіль у різних регіонах держави відбуваються віялові відключення світла. Вимушені знеструмлення необхідні для того, аби знизити навантаження мережі й дати енергетикам можливість полагодити пошкоджене.