Водночас, безліч ресторанів пристосувались до нових умов, зокрема адаптували меню та закупили альтернативні джерела живлення. Про це повідомила генеральна директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як відключення світла впливають на роботу ресторанів

За словами Ольги Насонової, серед нових негативних тенденцій нині – часті й тривалі повітряні тривоги, які заважають персоналу добиратися на роботу й забезпечувати безперебійне функціонування закладу. Крім того, коли електроенергія відсутня, часто не працюють термінали. Тому ресторатори активно запасаються готівковими коштами.

Разом з тим бізнес потроху пристосовується до екстремальних умов – чимало ресторанів запровадили спеціальні меню, що не потребують запасів продуктів, приготування на плиті чи у духовій шафі. Зокрема, попит мають салати та страви на мангалі.

Також ресторанний бізнес почав активно закуповувати дизельні генератори й кавоварки на гасі, а вечеря при свічках під час знеструмлення інколи навіть приваблює додаткових відвідувачів.

І тут відсутність світла – навіть перевага. У такій атмосфері значно зростають продажі алкоголю, у деяких закладах навіть вдвічі. У темряві люди більше п'ють, як відомо. Тому бари, особливо розташовані у підвальних приміщеннях, можуть вижити загалом без світла,

– зазначила Насонова.

Нагадаємо, що унаслідок масштабних атак Росії по енергетичній інфраструктурі України, уже декілька днів поспіль у різних регіонах держави відбуваються віялові відключення світла. Вимушені знеструмлення необхідні для того, аби знизити навантаження мережі й дати енергетикам можливість полагодити пошкоджене.