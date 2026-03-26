Війна на Близькому Сході "тисне" на відомий бренд одягу: що буде з цінами
- Next Plc очікує додаткові витрати в розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів через конфлікт на Близькому Сході.
- Якщо конфлікт триватиме більше трьох місяців, компанія планує збільшити ціни на 1,5 – 2% для покриття витрат.
Війна США та Ірану спричинили мільйонні додаткові витрати для британської компанії Next Plc. Якщо конфлікт лише загоститься та не завершиться найближчим часом, то мова йтиме про підвищення цін.
Що буде з цінами на одяг через війну на Близькому Сході?
Next Plc заявила, що конфлікт на Близькому Сході додасть витрат на 15 мільйонів фунтів стерлінгів (20 мільйонів доларів США), пише Bloomberg.
Додаткові витрати, пов'язані з війною в Ірані, поки що компенсуються економією в інших сферах, повідомила Next, додавши, що почне перекладати витрати на клієнтів, якщо конфлікт триватиме більше трьох місяців.
Вплив на стійкість ланцюга поставок, споживчий попит і вартість доставки також залежатиме від того, як довго триватиме нестабільність і якої шкоди буде завдано енергетичній інфраструктурі.
Якщо цей конфлікт завершиться відносно швидко, то ми просто проковтнемо ці витрати. Якщо це триватиме, ці додаткові збори залишатимуться більше трьох місяців – нам доведеться врахувати це в ціні на решту року. Ціни зростуть на 1,5 – 2%,
– сказав головний виконавчий директор Саймон Вольфсон.
За його словами, це додаткові витрати на авіаперевезення у розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів, додаткові витрати на морські перевезення – 4 мільйони фунтів стерлінгів, а також додаткові витрати на енергоносії у Великій Британії – 3 мільйони фунтів стерлінгів.
Це рання ознака потенційних наслідків подій на Близькому Сході для роздрібних торговців, оскільки потрясіння на енергетичних та вантажних ринках потребують часу, щоб подолати їх у системі.
Останні новини про війну Ірану та США
Іран офіційно заперечує переговори зі США, але використовує посередників для передачі повідомлень. США запропонували Ірану угоду з 15 пунктів, яка включає обмеження ядерної програми та фінансування регіональних союзників.
Наземна операція США в Ірані може початися найближчим часом. Раніше у писали, що розглядається можливість розгортання близько 2 500 морпіхів і десантних кораблів для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харг, однак це може мати політичні ризики для Трампа.
Іран дозволяє суднам перетинати Ормузьку протоку, якщо вони не підтримують акти агресії проти іранської держави та дотримуються правил, затверджених Тегераном. Іран стягує транзитні збори з деяких комерційних суден, що проходять через Ормузьку протоку.
Іран висунув вимоги для припинення вогню, зокрема зняття санкцій, закриття американських баз і збереження ракетної програми. США назвали іранські вимоги "нереалістичними та безглуздими", що ускладнює досягнення угоди.