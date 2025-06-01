Чи можна відмовитись від спрощеної системи оподаткування, і який крайній термін у червні

Відмовитись від спрощеної системи оподаткуванням підприємці можуть з причини переходу на сплату інших податків і зборів. Зробити це можна з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом.

Відмова від "спрощенки"

Як відмовитись від спрощеної системи оподаткування, розбирався 24 Канал. Передусім варто подати заяву до територіального органу Держподаткової служби.

Дивіться також Які зміни чекають на ФОПів з 1 червня – податки, ліміти, звітність

Для оформлення вам потрібно звернутись до ДПС – за місцем податкової адреси платника податків – у термін – 10 днів від початку нового календарного кварталу.

Або ж через Дію – особисто або через законного представника, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті. Термін розгляду заяви – 2 дні, послуга є безкоштовною.

Крайні терміни

Також варто знати, що відмовитись від "спрощенки" з 3 кварталу можна до 20 червня.