Уже не вперше: для активів виробника "Моршинської" шукатимуть нового управителя
- Активи групи IDS Україна перевиставлять на конкурс через технічні скарги, які заблокували попередній відбір.
- Для вибору управителя складних активів, таких як IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію.
Активи групи IDS Україна, яка є виробником мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська", перевиставлять на конкурс за оновленою процедурою. Процедуру проведуть повторно через одну вагому причину.
Що відомо про пошук управителя для IDS Україна?
Попередній відбір було зірвано через технічні скарги, пише "Інтерфакс-Україна".
Процедуру було фактично заблоковано через подання 12 однотипних скарг від структур, афілійованих із заводом. Закон про реформу АРМА прямо визначає: всі процедури, які не було завершено до 30 січня 2026 року, підлягають скасуванню, їх має бути оголошено повторно за новими правилами,
– сказала голова АРМА Ярослава Максименко.
За її словами, група IDS, до якої входять вісім компаній, корпоративні права, торгові марки та промислові зразки, є найбільшим активом, переданим в управління агентства. Максименко зазначила, що для складних активів, таких як група IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію з відбору управителя.
Що відомо про IDS Ukraine?
Ще восени 2022 року за рішенням суду АРМА отримало корпоративні права Миргородського та Моршинського заводів, промислові зразки й торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine.
Вже у квітні 2023 року новим управителем активів "Моршинської" обрали компанію "Карпатські мінеральні води". Втім кінцевого договору про управління так і не було укладено.
У вересні 2024 року стало відомо, що Міністерство юстиції України подало заяву до ВАКС щодо конфіскації активів бізнесменів Фрідмана, Авена та Косогова, а також компанії "Rissa Investments Limited". Вони є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".
У грудні 2025 року АРМА взяла в управління корпоративні права групи IDS Ukraine у межах кримінальних проваджень, що стосуються активів підсанкційних російських бенефіціарів, зокрема Михайла Фрідмана.