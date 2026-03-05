Уже не вперше: для активів виробника "Моршинської" шукатимуть нового управителя

Активи групи IDS Україна, яка є виробником мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська", перевиставлять на конкурс за оновленою процедурою. Процедуру проведуть повторно через одну вагому причину.

Що відомо про пошук управителя для IDS Україна?

Попередній відбір було зірвано через технічні скарги, пише "Інтерфакс-Україна".

Процедуру було фактично заблоковано через подання 12 однотипних скарг від структур, афілійованих із заводом. Закон про реформу АРМА прямо визначає: всі процедури, які не було завершено до 30 січня 2026 року, підлягають скасуванню, їх має бути оголошено повторно за новими правилами,

– сказала голова АРМА Ярослава Максименко.

За її словами, група IDS, до якої входять вісім компаній, корпоративні права, торгові марки та промислові зразки, є найбільшим активом, переданим в управління агентства. Максименко зазначила, що для складних активів, таких як група IDS, уряд формуватиме спеціальну комісію з відбору управителя.

Що відомо про IDS Ukraine?