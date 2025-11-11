Мільярдер та гуру бізнесу Воррен Баффет йде на пенсію: нова заява

Воррен Баффет заявив, що "йде в тінь" та залишає посаду гендиректора в Berkshire Hathaway. На кінець кар’єри інветор зробив кілька оголошень.

Коли Баффет піде з посади?

Воррен Баффет який перетворив старіючу текстильну фабрику на конгломерат вартістю понад 1 трильйон доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Лідери Samsung, Hyundaі та Nvidia оплатили обід всім відвідувачам ресторану в Сеулі

У своєму листі 95-річний мільярдер, який залишає посаду головного виконавчого директора наприкінці року, заявив, що припинить писати щорічні листи для Berkshire Hathaway Inc. та виступати на її зборах.

Цей лист знаменує собою ще один крок у році передачі Баффетом повноважень його заступнику Грегу Абелю. Баффет залишає своєму 63-річному заступнику готівку в розмірі 382 мільярдів доларів, яка зросла за останні кілька років, оскільки мільярдер утримувався від великих придбань та викупу акцій своєї фірми.

Баффет попередив, що він захоче зберегти "значну" кількість акцій класу А, доки акціонери Berkshire Hathaway не почнуть так само комфортно ставитися до Абеля, як вони були з ним та його давнім діловим партнером Чарлі Мангером .

Хоча Баффет і залишатиметься головою правління, Абель матиме останнє слово щодо управління операціями Berkshire Hathaway та розподілу капіталу. Очікується, що Баффет завершить передачу повноважень Абелю наприкінці року.

Благодійні пожертви

У листі Баффет оголосив про пожертвування на суму понад 1,3 мільярда доларів чотирьом сімейним фондам, а також повідомив про намір пришвидшити темп своїх благодійних пожертвувань, поки він ще живий.

Він пояснив це бажанням, щоб його діти мали змогу розпоряджатися його спадщиною.

Баффет конвертує 1 800 акцій Класу А у 2,7 мільйона акцій Класу B, які будуть розподілені між Фондом Сьюзан Томпсон Баффет (названий на честь покійної дружини) та фондами його дітей.

Що відомо про Воррена Баффета?