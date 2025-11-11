Миллиардер и гуру бизнеса Уоррен Баффетт уходит на пенсию: новое заявление
- Уоррен Баффет уходит с поста гендиректора Berkshire Hathaway в конце года, передавая полномочия Грегу Абелю.
- Баффет пожертвовал более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам и планирует ускорить темп своих благотворительных пожертвований.
Уоррен Баффетт заявил, что "уходит в тень" и покидает пост гендиректора в Berkshire Hathaway. На конец карьеры инвестор сделал несколько объявлений.
Когда Баффетт уйдет с должности?
Уоррен Баффет который превратил стареющую текстильную фабрику в конгломерат стоимостью более 1 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В своем письме 95-летний миллиардер, который покидает пост главного исполнительного директора в конце года, заявил, что прекратит писать ежегодные письма для Berkshire Hathaway Inc. и выступать на ее собрании.
Это письмо знаменует собой еще один шаг в году передачи Баффетом полномочий его заместителю Грегу Абелю. Баффет оставляет своему 63-летнему заместителю наличные в размере 382 миллиардов долларов, которая выросла за последние несколько лет, поскольку миллиардер воздерживался от крупных приобретений и выкупа акций своей фирмы.
Баффет предупредил, что он захочет сохранить "значительное" количество акций класса А, пока акционеры Berkshire Hathaway не начнут так же комфортно относиться к Абелю, как они были с ним и его давним деловым партнером Чарли Мангером.
Хотя Баффетт и будет оставаться председателем правления, Абель будет иметь последнее слово по управлению операциями Berkshire Hathaway и распределения капитала. Ожидается, что Баффет завершит передачу полномочий Абелю в конце года.
Благотворительные пожертвования
В письме Баффет объявил о пожертвовании на сумму более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам, а также сообщил о намерении ускорить темп своих благотворительных пожертвований, пока он еще жив.
Он объяснил это желанием, чтобы его дети имели возможность распоряжаться его наследством.
Баффет конвертирует 1 800 акций Класса А в 2,7 миллиона акций Класса B, которые будут распределены между Фондом Сьюзан Томпсон Баффет (названный в честь покойной жены) и фондами его детей.
Что известно об Уоррене Баффетте?
Уоррен Баффет заработал свое состояние через успешные инвестиции и стратегии, начав с небольших инвестиций. Сын Уоррена Баффета, Говард Баффетт, стал одним из крупнейших благотворителей для Украины, выделив более 500 миллионов долларов на помощь после российского вторжения.
Миллиардер советует сосредотачиваться на положительных аспектах жизни, даже при неудачах, вместо фокусировки на негативе. Концентрация на позитиве укрепляет психическое здоровье и помогает противодействовать естественной склонности мозга обращать внимание на негатив.
Уоррен Баффет увеличил свое состояние на 11,5 миллиарда долларов, несмотря на экономические потрясения от новых тарифов США. Компания Баффета, Berkshire Hathaway Inc., показала лучшую устойчивость, потеряв лишь 8,8% стоимости акций по сравнению с падением индекса S&P 500 на 10,7%.