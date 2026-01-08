"Неадекватна" й гірша за Netflix: Warner Bros вкотре відкинула пропозицію Paramount

Рада директорів Warner Bros. Discovery одноголосно рекомендує акціонерам відхилити змінену пропозицію Paramount про викуп. Раніше цю пропозицію назвали "ворожою", а зараз – неадекватною та ризикованою.

Чому Warner Bros. відхилив пропозицію Paramount?

Warner Bros. Discovery Рада директорів одноголосно відхилила від Paramount Skydance останню спробу придбати студію пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Голлівуд проти Netflix, а Європа проти X: найгучніші бізнес-скандали 2025 року

У листі до акціонерів у середу рада директорів Warner Bros. заявила, що пропозиція Paramount залежить від "надзвичайного обсягу боргового фінансування", що підвищує ризик закриття угоди.

Вона підтвердила свою відданість заявці стрімінгового гіганта Netflix щодо угоди на суму 82,7 мільярда доларів щодо кіно- та телестудії та інших активів.

Рада директорів одноголосно вирішила, що змінена пропозиція Paramount залишається неадекватною, особливо враховуючи недостатню цінність, яку вона забезпечить, відсутність впевненості у здатності Paramount завершити пропозицію, а також ризики та витрати, які понесуть акціонери Warner Bros.,

– повідомили у листі Ради директорів.

Цікаво! Завдяки поглинанню Netflix отримає права на відомі серіали "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Друзі", франшизи DC і "Гаррі Поттер", класичні фільми "Касабланка", "Громадянин Кейн", "Чарівник країни Оз" та інші.

Що відомо про продаж Warner Bros?