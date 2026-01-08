"Неадекватна" й гірша за Netflix: Warner Bros вкотре відкинула пропозицію Paramount
- Рада директорів Warner Bros. Discovery одноголосно відхилила пропозицію Paramount через ризики та недостатню цінність.
- Warner Bros. підтвердила свою відданість угоді з Netflix на суму 82,7 мільярда доларів, що включає права на відомі серіали та фільми.
Рада директорів Warner Bros. Discovery одноголосно рекомендує акціонерам відхилити змінену пропозицію Paramount про викуп. Раніше цю пропозицію назвали "ворожою", а зараз – неадекватною та ризикованою.
Чому Warner Bros. відхилив пропозицію Paramount?
Warner Bros. Discovery Рада директорів одноголосно відхилила від Paramount Skydance останню спробу придбати студію пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
У листі до акціонерів у середу рада директорів Warner Bros. заявила, що пропозиція Paramount залежить від "надзвичайного обсягу боргового фінансування", що підвищує ризик закриття угоди.
Вона підтвердила свою відданість заявці стрімінгового гіганта Netflix щодо угоди на суму 82,7 мільярда доларів щодо кіно- та телестудії та інших активів.
Рада директорів одноголосно вирішила, що змінена пропозиція Paramount залишається неадекватною, особливо враховуючи недостатню цінність, яку вона забезпечить, відсутність впевненості у здатності Paramount завершити пропозицію, а також ризики та витрати, які понесуть акціонери Warner Bros.,
– повідомили у листі Ради директорів.
Цікаво! Завдяки поглинанню Netflix отримає права на відомі серіали "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Друзі", франшизи DC і "Гаррі Поттер", класичні фільми "Касабланка", "Громадянин Кейн", "Чарівник країни Оз" та інші.
Що відомо про продаж Warner Bros?
Paramount Skydance, Comcast, та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Comcast та Netflix зацікавлені в кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.
5 грудня Netflix оголосив про покупку Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max. Очікувалося, що угода буде закрита після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію у третьому кварталі 2026 року.
Згодом кінематографісти закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання.
Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix. Компанія направила листа Warner Bros, ставлячи під сумнів процес продажу та звинувачуючи компанію у попередньому визначенні Netflix як переможця.
Тоді стало відомо, що уряди Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ планують інвестувати 24 мільярди доларів у потенційне злиття Paramount та Warner Bros. Discovery. Paramount запевняє, що суверенні фонди цих країн не матимуть жодного впливу на управління об'єднаною компанією.