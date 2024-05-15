Яхта зрадника Медведчука плаватиме під українським прапором
Яхта "Royal Romance", яка належала зраднику Віктору Медведчуку, отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України після проблем із продажем.
Яхта Медведчука під українським прапором
Як повідомили в Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА), така операція щодо набуття статусу українського судна відбулася спільно з Адміністрацією судноплавства.
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Спільними зусиллями арештована люксова 92-метрова яхта "Royal Romance" набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України,
– пишуть в пресслужбі АРМА.
До речі, як повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, зміни щодо яхти вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).
Проблеми з продажем
Ще раніше з продажем яхти Медведчука були проблеми, адже організатор торгів припинив переговори з АРМА.
- Відомо, що переможцем конкурсу став нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions. Однак причини щодо такого рішення були конфіденційними.
- Ймовірно, це пов'язано з незгодою з боку Медведчука.
- Згодом пропозиція щодо продажу яхти була передана 1 травня другому за рейтингом учаснику – американському аукціонному дому Boathouse Auctions.
- До речі, п’ятипалубна яхта "Royal Romance" має 4 на 12 метрів басейн, який розташований на головній кормовій палубі, а також є ліфт.
- На яхті можуть розміститися 14 гостей та 22 члени екіпажу, а її вартість сягає 200 мільйонів доларів, що робить її однією із найдорожчих у світі.
- В АРМА заявили, що це перший досвід України з реалізації арештованого активу такого масштабу за кордоном.